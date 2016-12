Viele fertige Mahlzeiten landen jeden Tag im Müll, weil sich keine Abnehmer finden. Die Lebensmittel-Rettungsplattform ResQ will zumindest einen Teil davon weitervermarkten. Seit diesem Jahr gibt es ResQ auch in Berlin. Von Anja Dobrodinsky

Mehrere Dutzend Portionen Salat, Müsli und Sandwiches sind an diesem Tag übrig geblieben. Bisher gingen die an die GreenGurus-Mitarbeiter, oder sie wurden bei Werbeaktionen verschenkt. Aber manchmal blieb einfach zu viel übrig. Deshalb macht GreenGurus seit kurzem auf der Lebensmittel-Rettungsplattform ResQ mit.

Im ersten Stock eines Kreuzberger Gewerbehofes öffnet Markus Hahn einen Kühlschrank: Der ist voll mit kleineren und größeren grau-weißen Verpackungen. Der Kühlschrank gehört dem Lieferdienst GreenGurus. "Da ist erstmal alles drin, was übrig geblieben ist", sagt Markus Groß, der bei GreenGurus für die Koordination der Auslieferungen zuständig ist. Ab morgens um vier werden hier Salate, Sandwiches, Frühstücksmüsli und Smoothies zubereitet. Ab neun Uhr morgens werden die Portionen in Kühlboxen verpackt und mit Elektrorollern ausgeliefert.

Das Startup vermittelt überschüssiges Essen aus Restaurants, Cafés und Hotels an Verbraucher. Die können es sich zu günstigen Preisen bei den Anbietern abholen. Auf der ResQ-Webseite oder in der Smartphone-App sehen Verbraucher, was es in ihrer Nähe abzuholen gibt. Sie können die Angebote auch filtern, sagt Anna Bickenbach von ResQ Deutschland, zum Beispiel wenn sie eine Lebensmittelunverträglichkeit haben oder sich ohne Tierprodukte ernähren: "Dann kann ich nur Sachen sehen, die vegan sind, oder wenn man eine Laktoseintoleranz hat, nur die Gerichte, die man selber dann auch essen kann."

ResQ ist für die Verbraucher kostenlos. Die Restaurants und Hotels zahlen einen Teil des Verkaufspreises an ResQ. So finanziert sich das Startup. Die GreenGurus sind erst seit wenigen Wochen dabei. Bisher wurden vielleicht ein, zwei Dutzend Mal Reste abgeholt. Aber schon jetzt gebe es Stammkunden, sagt Markus Hahn. Die kaufen dann am Abend Salate für knapp zwei Euro statt sechs.

Für GreenGurus ist ResQ deshalb interessant, weil die Nachfrage nicht vorhersehbar ist, sagt Markus Groß: "An einem Tag ist super viel los, am anderen Tag weniger. Aber trotzdem müssen wir halt im Voraus entscheiden, wieviel wir produzieren werden, damit der Einkauf Zeit hat, damit die Küche auch Bescheid weiß, wie viel sie herstellt." Wegen der Unsicherheit bleibe oft etwas übrig, meint Groß.