Audio: Inforadio | 15.12.2016 | Thorsten Gabriel

Fahrgäste testen neue Züge - Die neue S-Bahn errötet

15.12.16 | 08:20 Uhr

Berlin bekommt neue S-Bahn-Züge. Doch bis dahin vergehen noch ein paar Jahre. Ausgewählte Fahrgäste hatten schon mal Gelegenheit, ein begehbares Modell zu testen. Dabei fiel nicht nur der neue nervende Signal-Ton durch. Von Thorsten Gabriel

"Die Begehung der neuen S-Bahnzüge fand in einer ruhigen Werkhalle statt. Dort waren die neuen Türtöne ordentlich zu hören", erzählt Annekatrin Westphal, Leiterin des Fahrgastmarketings bei der Berliner S-Bahn. "Die Töne sind nicht so melodiös, wie sie in hier in Berlin noch bekannt sind, sondern müssen entsprechend neuer Normen tatsächlich als Warnton wahrnehmbar sein."

Eine S-Bahn, die es noch gar nicht gibt, hören, sehen und sogar anfassen - 400 Menschen hatten in den zurückliegenden Wochen die Aufgabe, das neue Wagenmodell auf Herz und Nieren zu prüfen. Was gefällt, was ist praktisch? Was stört oder verärgert? Die neuen Tür-Signaltöne waren da nur ein Punkt von vielen. Dabei war das zu prüfende 1:1-Modell im S-Bahn-Werk Schöneweide nur eine Art Filmkulisse, gebaut im Filmstudio Babelsberg.

Klappsitze im Mehrzwechbereich?

Den meisten Gesprächsbedarf habe es zu den Mehrzweckbereichen in den neuen Zügen gegeben, sagt Annekatrin Westphal. Etwa über die Frage, ob es dort wie geplant Klappsitze geben sollte oder nicht. "Wir haben uns jetzt erstmal entschieden, alle Klappsitze zu bestellen und ein Fahrzeug zu haben, was auf beiden Seiten auch im Mehrzweckbereich Klappsitze hat, allerdings präferieren wir eine Lösung, bei der man die Klappsitze temporär verschließen kann, damit eben zu Spitzenzeiten auch Platz für Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Räder vorhanden ist." Insgesamt gibt es nach den Tests durch Reisende und die verschiedene Fachverbände nun eine Änderungsliste mit 16 Punkten. Von zusätzlichen Haltestangen über Farbveränderungen bei den Informations-Displays bis hin zu leicht veränderten Signaltönen.

Einfahrt wieder mit rot-gelber Front

Ach so, und dann ist da natürlich noch das Außendesign. Das klassische gelb-rot. Die Farben fallen bei den neuen Zügen kräftiger aus - was bei den Testern überwiegend positiv angekommen sei. Auf Kritik stieß allerdings die komplett in gelb geplante Frontseite des Zugs. Weshalb dort nun nachgebessert werden soll: "So haben wir uns entschlossen, den roten Farbton auch unten über die Front zu ziehen. Man wird also auch bei der Hereinfahrt des Zuges etwas rot sehen und nicht nur gelb."

"Am Ende muss gerechnet werden"

Ob alle Änderungswünsche machbar sind, ist noch offen. Ein bisschen sei es eben wie beim privaten Autokauf, sagt Westphal. Am Ende müsse gerechnet werden, was geht. Das alles soll in den nächsten drei Monaten geklärt werden. Dann beginnt das Konsortium aus Siemens und Stadler mit dem Bau der Fahrzeuge. Erste Testfahrten ohne Fahrgäste seien dann ab 2019 geplant, wirft S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz den Blick voraus: "Im Januar 2021, mit Jahresbeginn, wollen wir dann die ersten Vorserienzüge auf der Linie S47 zwischen Hermannstraße und Südkreuz für die Fahrgäste einsetzen." Und ab Mitte 2022 soll dann die komplette neue Flotte im Einsatz sein. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

Die ersten Entwürfe für die neuen Züge der Berliner S-Bahn

Das Äußere der neuen S-Bahnzüge erinnert an Smartphones oder Tablets: abgerundete Ecken, soweit das Auge reicht. Die neuen Wagen sollen nach und nach 2021 auf den Strecken der S41, 42, 46, 47 und S8 eingesetzt werden.



Die Übergänge zwischen den einzelnen Wagen sollen effizienter gestaltet werden, so dass die Fahrgäste mehr Platz haben.



Die neuen S-Bahn-Wagen präsentieren sich gefälliger und moderner als bisher - ohne ihre Modellgeschichte zu verleugnen.



In den Übergangsbereichen in den Wagons wird es Zwischentüren geben. Sie sollen dazu dienen, Wagen, die zum Beispiel durch Vandalismus beschädigt worden sind, kurzzeitig zu sperren und den Betrieb in den anderen Wagen weiterlaufen zu lassen.

Die sich weit öffnenden Türen sollen ein bequemes und schnelles Ein- und Aussteigen ermöglichen.



Die neuen Züge werden von Siemens und Stadler hergestellt. Dabei sollen die Innenräume hell und großzügig gestaltet werden. Außerdem soll es an jeder Wagenseite einen Flachbildschirm geben, der in Echtzeit über Fahrtverlauf und Anschlüsse informiert.



In den Mehrzweck-Abteilen finden Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen Platz - zu erkennen an den auf den Boden angebrachten Symbolen.



Auch im Fahrerstand gibt es einige Neuerungen: Die Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet, und die Bildschirme werden sich in den neuen Zügen direkt im Fahrerpult befinden.



Farblich bleibt bei der S-Bahn alles beim Alten.