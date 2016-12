Video: Brandenburg aktuell | 03.12.2016 | Mark Albrecht

XXL-LKWs gehen in Regelbetrieb - Grünes Licht für die Monster-Trucks in Brandenburg

03.12.16 | 19:58 Uhr

Größer, länger, schwerer: Ab 2017 werden die XXL-LKWs im Regelbetrieb auf deutschen Straßen unterwegs sein. Wo werden die Gigaliner in Brandenburg fahren? Und was sagen Brandenburger Spediteure zu den neuen Transportmitteln?

Freie Bahn für die sogenannten Gigaliner: Nach einer fünfjährigen Testphase verkündete Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), dass die 25 Meter langen und vierzig Tonnen schweren Lastkraftwagen ab 2017 im Regelbetrieb auf deutschen Straßen unterwegs sein werden. Auch in Brandenburg dauert der Feldversuch bis dahin noch an. So fährt jede Nacht ein riesiger LKW zwischen Schwerin und Rangsdorf zum Lager des Logistikunternehmens Fiege. Die Rangsdorfer Logistiker transportieren, lagern und verteilen Lebensmittel von Brandenburg aus. Bei Fiege freut man sich auf den Regelbetrieb, denn so könne man Kraftstoff und CO2 einsparen. Außerdem würden weniger Fahrer benötigt. "Im Vergleich zum konventionellen LKW-Einsatz sparen wir jeden 3. LKW, weil der Lang-LKW deutlich mehr Laderaum und Kapazität bietet", erklärt Fiege-Mitarbeiter Gabriel Bonin.

Nicht alle Fahrzeugkombinationen gehen in den Regelbetrieb

Lang-LKWs dürfen knapp neun Meter länger als bisherige Normal-Sattelschlepper sein. Mehrere Fahrzeugkombinationen sind möglich, um aus einem konventionellen LKW einen Gigaliner zu machen. Die ersten beiden Fahrzeug-Kombinationen bleiben aber im Probebetrieb, es sollen weitere Erfahrungen gesammelt werden. Die anderen sollen eine Dauerzulassung ab dem 1. Januar 2017 erhalten.

Mögliche XXL-Fahrzeugkombinationen: Die 3. Variante wird am meisten genutzt.

Am meisten genutzt – und auch preislich günstig – ist die in der Grafik an dritter Stelle angeführte Variante. Dabei wird ein sogenannter Dolly, eine Doppelachse mit Sattel und Deichsel, unter einen normalen Sattelauflieger geschoben. Dadurch wird der Auflieger zum Anhänger. Das Zugfahrzeug ist ein LKW mit Ladefläche. Und der Platz auf diesem ist dann das Plus bei der Zuladung.

Neben Fiege in Rangsdorf setzt auch die Spedition Rieck in Großbeeren Lang-LKWs ein. Und in Nauen wird das Bosch-Siemens Hausgerätewerk von der süddeutschen Spedition Schwarz angefahren. Waschmaschinen und Trockner, die mit der Bahn aus Polen angeliefert wurden, werden hier in die LKWs umgeladen und weitertransportiert.

Gigaliner nur auf bestimmten Straßenabschnitten erlaubt

Alle Gigaliner dürfen allerdings nur in Deutschland und nur auf genehmigten Straßenabschnitten fahren. Auch bei einem Stau dürfen sie diese Abschnitte nicht verlassen. In Oranienburg hatte die Spedition Fromm mit der Anschaffung eines Lang-LKW bislang gewartet. Jetzt, wo der Regelbetrieb in Sicht sei, könne er sich auf die Suche nach neuen Kunden machen – Kunden für die dieses Mehr an Ladung ein Vorteil ist, sagt Chef Burkhard Fromm. "Nur wenn wir die Leistung gewinnbringend am Markt verkaufen können, dann schaffen wir ein solches Fahrzeug an. Wir werden es nicht anschaffen, nur um damit am Ende Schau-Fahren zu machen", so Fromm. Und die Kritiker? Das Verkehrsbündnis für Schienenverkehr "Allianz Pro Schiene" fürchtet nach dem Regelbetrieb für Lang-LKW würde auch die Gewichtsbeschränkung fallen. Und der ADAC bemängelt, dass Autobahnparkplätze für Lastwagen jetzt schon knapp seien. Das müsse dringend geändert werden, nicht nur für die Lang-LKW.