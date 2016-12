Haft für Ex-Chef von kommunalen Unternehmen in Guben

Wegen Veruntreuung von mehr als einer halben Million Euro hat das Landgericht Cottbus den Ex-Chef von zwei kommunalen Unternehmen in Guben (Spree-Neiße) zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Damit entsprach die Kammer der Forderung der Staatsanwaltschaft, so ein Gerichtssprecher am Montag.