Der Schienenfahrzeugbau und 500 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden – das sind die noch nicht bestätigten Pläne des Mutterkonzerns Bombardier für das Werk in Hennigsdorf. Mit einem Protestmarsch fordern die Mitarbeiter am Freitag Klarheit über ihre Zukunft.

In Reaktion auf das Schweigen von Bombardier über die Zukunft des Werks in Hennigsdorf (Oberhavel) ruft der Betriebsrat am Freitag zu einem Protest auf.



Bislang ist unklar, inwieweit die geplanten Stellenstreichungen bei dem Zugbauer den Standort treffen werden. Am Freitag kommen darum zunächst die Mitarbeiter in der Stadtsporthalle zu einer Betriebsversammlung zusammen, wie die Gewerkschaft IG Metall ankündigte. Danach soll es einen Marsch zum Werk als Zeichen des stillen Protests geben.



Im Frühjahr hatte der Konzern Stellenkürzungen und Strukturveränderungen angekündigt. Allerdings war dann erst vor wenigen Tagen bekannt geworden, dass Bombardier offenbar den Zugbau in Hennigsdorf einstellen will. Nach Betriebsratsangaben droht dabei der Verlust von rund 500 Arbeitsplätzen am Standort.



Insgesamt sollen mit rund 2.500 Mitarbeitern in den deutschen Werken deutlich mehr Stellen abgebaut werden, als im Frühjahr angekündigt.