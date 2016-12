Nach 72 Tagen Sanierungszeit ist der zweite Hochofen des Stahlherstellers ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt wieder in Betrieb. Der Konzern hat knapp 40 Millionen Euro investiert, sagte Standortchef Pierre Jacobs am Mittwoch.

Wegen natürlichen Verschleißes wurde die gesamte Anlage erneuert. Pro Tag können in dem Hochofen bis zu 5.000 Tonnen Roheisen hergestellt werden. Die Produktion in den beiden Hochöfen, die in Eisenhüttenstadt in Betrieb sind, läuft 24 Stunden pro Tag.