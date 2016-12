Auf der Strecke Berlin-Stuttgart bekommt die Bahn Konkurrenz: Am Mittwoch nimmt das per Crowdfunding finanzierte Unternehmen Locomore seine erste Zugverbindung auf. Ein Interview mit dem Gründer über "Social Seating" und einen Platz in der Bastelecke.

Derek Ladewig: Ja, natürlich, denn wir nutzen ja die Gleise der DB Netz AG und die Bahnhöfe von DB Station und Service, da sind wir in einem ganz intensiven Verhältnis. Mit dem DB Fernverkehr weniger, weil wir ja in Konkurrenz zu ihnen fahren.

Ja, ich habe im öffentlichen Nahverkehr gearbeitet, auch im Bundestag im Bereich Bahnpolitik. Insofern bin ich schon im Thema involviert gewesen. Aber ich bin kein Eisenbahner in dem Sinne. Ich komme eher von der marktbezogenen Einschätzung, und das ist auch das, was ich sehr spannend finde.

Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Einerseits bieten wir verschiedene Reisebereiche. Sie können sich einbuchen in den Familienbereich, Ruhebereich oder in den Businessbereich. Außerdem bieten wir einen sogenannten Themenbereich an. Das sind Abteile, in denen Sie sich einen Platz zu speziellen Themen reservieren können, zum Beispiel zum Thema Gesellschaftsspiele - oder gerade haben wir Weihnachtsbasteln im Angebot.

Natürlich ist immer auch ein wenig Zufall dabei, weil man nicht weiß, auf wen man trifft. Aber das ist ja das Spannende. Das wollen wir ausprobieren mit den Kunden, schauen, wie die Resonanz ist und gegebenenfalls auch weiterentwickeln.