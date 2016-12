Ein großer Teil der Beschäftigten in Berlin und Brandenburg muss mit einem Niedriglohn unter zehn Euro pro Stunde zurecht kommen. Fast 23 Prozent sind es in der Hauptstadt, in der Mark fast 34 Prozent. Teilweise ist überraschend, wen es trifft.

Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums lag die Niedriglohnquote im Jahr 2014 in Berlin bei 22,7 Prozent, in Brandenburg bei 33,8 Prozent. In den neuen Bundesländern arbeiteten 34,5 Prozent und in den alten Ländern einschließlich Berlin 19,3 Prozent aller Beschäftigten für einen Stundenlohn von weniger als zehn Euro.

In Berlin arbeitet fast jeder vierte und in Brandenburg rund jeder dritte Erwerbstätige für einen Niedriglohn von weniger als zehn Euro in der Stunde. Deutschlandweit ist es jeder fünfte Beschäftigte, Ostdeutschland mehr als jeder dritte, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Parlamentarische Anfrage aus der Linken-Bundestagsfraktion hervorgeht. Am Sonntag berichteten Zeitungen der Funke Mediengruppe über die Zahlen im Hinblick auf die gesamte Bundesrepublik.

Sowohl in Berlin als auch Brandenburg stieg laut den Zahlen die Niedriglohnquote seit 2006 an: in der Hauptstadt lag sie damals bei rund 22 Prozent, in Brandenburg bei rund 29 Prozent.

Die geringste Niedriglohnquote weist mit 15,5 Prozent Hamburg aus. Die höchste wurde mit 35,5 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet, gefolgt von den übrigen ostdeutschen Ländern mit jeweils mehr als 33 Prozent. Unter ihnen ist die Quote nur in Thüringen ein wenig niedriger als in Brandenburg.

Unter den Vollzeit-Beschäftigten lag die Niedriglohnquote 2014 in Berlin bei 12 und in Brandenburg bei gut 25 Prozent. Betrachtet man den Bildungsgrad, bekommt in Brandenburg auch ein großer Teil derjenigen mit anerkanntem Berufsabschluss einen Niedriglohn - fast 38 Prozent. In Berlin sind es rund 23 Prozent. Am höchsten ist hier die Quote unter den Beschäftigten ohne beruflichen Abschluss - mit knapp 53 Prozent in Berlin und knapp 60 Prozent in Brandenburg.

Zu den Branchen mit hohen Niedriglohnquoten gehören in der Region etwa die Gastronomie (fast 74 Prozent der Beschäftigten in Berlin; 83 Prozent in Brandenburg) und Verkehr und Lagerei (rund 26 Prozent in Berlin und gut 46 Prozent in Brandenburg).