Manchmal bringen Online-Lieferdienste nicht nur Essen zu ihren Kunden, sondern schlucken im übertragenen Sinne ihre Konkurrenten: So gehört künftig der Berliner Dienst foodpanda dem ebenfalls in Berlin ansässigen Unternehmen Delivery Hero. Das Ziel ist ein globales.

Der Online-Essenslieferdienst Delivery Hero übernimmt seinen Konkurrenten foodpanda. Damit setze sich die Marktbereinigung fort, erklärte die Startup-Schmiede Rocket Internet, die an beiden Berliner Firmen beteiligt ist. Im Austausch für seine gesamten Anteile an foodpanda erhalte Rocket neu ausgegebene Aktien von Delivery Hero, das in Deutschland etwa die Plattformen "lieferheld.de" und "pizza.de" betreibt. Damit steige der Anteil an Delivery Hero auf 37,7 Prozent, teilte das Unternehmen mit.

Delivery Hero stärke so seine globale Führungsrolle: So werde foodpanda die Delivery-Hero-Plattform etwa um 20 neue Länder unter anderem in Osteuropa und Asien erweitern. foodpanda profitiere umgekehrt von Delivery Heros globalen Ressourcen und der gemeinsamen Nutzung bewährter Verfahren. Zudem sorge der Zusammenschluss für einfacherer Strukturen bei Rocket. Der Deal soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.