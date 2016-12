Die Jubiläumsausgabe der "Hippologica" ist am Sonntag zu Ende gegangen. Sie ist die größte Pferdemesse der Region. Trotz vieler Workshops und Reitershows kann die Messe nicht verdecken, dass es für Berufe wie den des Pferdewirts an Nachwuchs mangelt.

In den Messehallen unterm Funkturm in Berlin ist am Sonntagabend die Pferdesportmesse "Hippologica" zu Ende gegangen. Am Abschlusstag luden Ausbildungsbetriebe zu einem Berufsinformationstag ein. Interessierte konnten dabei Arbeitsmöglichkeiten in den Reitsport-Unternehmen der Region kennenlernen.



Laut Veranstalter besuchten an den vergangenen vier Messetagen über 22.000 Besucher die "Hippologica". Mehr als 190 Aussteller präsentierten ihre Produkte rund ums Thema Pferd. Zudem gab es Angebote für Reiterferien, Fachvorträge und Workshops.