Die Piloten und Lufthansa haben sich im Tarifkonflikt um die Bezahlung der Piloten auf eine Schlichtung geeinigt. Man wolle gemeinsam einen Schlichter zum Vergütungstarifvertrag anrufen, erklärten beide Seiten am Freitag in Frankfurt. Über die Person des Schlichters wurde laut der Fluggesellschaft Stillschweigen vereinbart, "um einen ungestörten und effizienten Schlichtungsprozess zu gewährleisten". Während des Verfahrens gelte in Bezug auf die Verhandlungsthemen Friedenspflicht, die Piloten dürfen also nicht streiken. Die Schlichtung soll bis Ende Januar abgeschlossen sein.

In den vergangenen Wochen hatten Streiks den Flugverkehr europaweit stark beeinträchtigt - auch Berlin war massiv betroffen. Der Konflikt kostete die Airline mehrere Millionen Euro.