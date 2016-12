Edeka und Rewe wollen die Rettung der verlustreichen Supermarktkette Kaiser's Tengelmann am Freitag unter Dach und Fach bringen. Die beiden Unternehmen hatten sich diesen Tag als Frist gesetzt, um sich auf einen Kaufvertrag für die Berliner Filialen zu einigen.

Die rund 15.000 Beschäftigten von Kaiser's Tengelmann werden am Freitag noch einmal gebannt auf Neuigkeiten aus den Zentralen von Edeka und Rewe warten. Nach den vor zwei Wochen getroffenen Absprachen sollten sich die Rivalen bis zum 2. Dezember auf einen unterschriftsreifen Vertrag über die Aufteilung der Supermarktkette verständigen.

Nach langer Unsicherheit können die Mitarbeiter der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann aufatmen. Alle Arbeitsplätze und Tarifbebedingungen bleiben nach der Übergabe der Märkte in der Region an Edeka und Rewe erhalten. Zumindest für fünf Jahre.

Über die entscheidenden Punkte - wie die Aufteilung der Filialen und den Kaufpreis - hatten sich Edeka und Rewe bereits vor einigen Wochen geeinigt. Beide Seiten rechneten am Donnerstag nicht mehr damit, dass Hindernisse auftauchen könnten, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Edeka soll in Berlin 61 Kaiser's-Tengelmann-Filialen übernehmen. Die anderen 60 sowie die Logistik und die regionale Verwaltung sollen an Rewe weiterverkauft werden. Bis die Kaiser's-Tengelmann-Beschäftigten endgültig aufatmen können, dürfte es allerdings noch ein paar Tage dauern: Mit einer Rücknahme der Rewe-Klage gegen die Ministererlaubnis sei in dieser Woche nicht mehr zu rechnen, berichtet die dpa weiter.