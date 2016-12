Der Übernahme-Poker um Kaiser's Tengelmann hat vorerst ein Ende: Am Donnerstag haben die Supermarktrivalen Edeka und Rewe die Verträge zur Aufteilung der Kaiser's-Filialen unterschrieben. Demnach geht rund die Hälfte der rund 120 Berliner Filialen an Rewe.

Nach zwei Jahren Übernahmekampf haben Edeka und Rewe die Verträge zur Aufteilung der

Supermarktkette Kaiser's Tengelmann am Donnerstag unterzeichnet. Das bestätigten Sprecher beider Unternehmen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Edeka erst 400 Kaiser's-Tengelmann-Filialen komplett übernimmt, dann aber mehr als 60 Geschäfte - vor allem in Berlin - an Rewe abtritt. Auf einen Kaufvertrag für die Filialen hatten sich die beiden Vertragspartner bereits Anfang Dezember geeinigt. Nun muss noch das Kartellamt grünes Licht geben.

Unmittelbar nach der Unterzeichnung der Verträge zog Rewe zudem die Beschwerde gegen die Ministererlaubnis von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zurück. Die Beschwerde war der letzte juristische Stolperstein im Übernahme-Poker der Supermarktrivalen.