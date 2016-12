Shell will aus der PCK-Raffinerie in Schwedt aussteigen

Der Mineralölkonzern Shell will sich aus der PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) zurückziehen. In einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung hieß es, der Konzern wolle seine 37,5-Prozent-Beteiligung abstoßen. Shell befinde sich in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit dem Raffineriebetreiber Varo Energy.

Der geplante Verkauf entspreche den strategischen Zielen beider Unternehmen: Shell konzentriere sein "Downstream-Geschäft" auf ausgewählte Standorte, Varo Energy wolle dagegen Geschäft und Lieferkette auch in Nord- und Ostdeutschland ausbauen, teilte Shell-Sprecherin Cornelia Wolber mit.