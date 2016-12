Jörg Berlin Neukölln Freitag, 23.12.2016 | 17:09 Uhr

Also bei den Bussen mag es ja sein dass sich was verbessert hat, von den 20 min Linien die alle 30/40 min kommen mal abgesehen. Aber überfüllte U Bahnen und Kurzzüge die dann auch ständig überfüllt sind und 10 min Tackt und tägliche Verspätungen ... Mag sein das letzteres an den vielen Drängletn liegt die noch nach dem Zürückbleiben Signal einsteigen weiss ich nicht. Aber die S Bahn hat die U Bahn schon mit Problemen überholt. Übrigens 2 mal musste ich dieses Jahr durch den Zug laufen weil er im Tunnel stand. Das erste mal in 40 Jahren BVG Nutzung.