Nach den BER-Plänen geschah nichts mehr - Derweil in Sperenberg

13.12.16 | 07:45 Uhr

Einst war Sperenberg im Gespräch für den Großflughafen Berlin-Brandenburg. Doch bis heute hat sich auf dem früheren sowjetischen Militärflughafen nichts getan. Zwei angrenzende Gemeinden sehen sich mit enormen Altlasten konfrontiert, obwohl Ideen auf dem Tisch liegen. Von Thomas Rautenberg

Hinter dem Zaun rund um den früheren Militärflughafen in Sperenberg hat sich Wald bereit gemacht, die rot verklinkerten Kasernenbauten sind dem Verfall preisgegeben. Sperenberg war mal als möglicher Standort für den neuen Großflughafen Berlin-Brandenburg im Gespräch. Zwanzig Jahre ist das inzwischen her. Bis heute hat sich auf dem Gelände rund um den ehemaligen Flughafen der sowjetischen Armee eigentlich nichts getan. "Die Gemeinde Am Mellensee hat jahrelang darunter gelitten, dass mit der Entscheidung für den BER 2007 immer Sperenberg noch als Variante mit im Raum stand", ärgert sich der Bürgermeister der Gemeinde Frank Broshog. Denn so lange sei ein Planungsstopp verhängt gewesen. "Man hat uns versprochen, wenn Sperenberg Großflughafen wird, dann wird sowieso alles schön, und wenn nicht, dann hilft man uns. Den zweiten Teil des Satzes hat man heute vergessen."

Auch die alten Bunker verfallen.

Land Brandenburg will Altlast loswerden

Seit 1875 wurde das Areal militärisch genutzt. Erst von der kaiserlichen Armee, später von der Wehrmacht, und von 1957 an hatte die Sowjetarmee hier ihren zentralen Austauschflughafen. Nach dem Abzug der Sowjets 1994 übernahm zunächst der Bund die Liegenschaft und gab sie vor einigen Jahren an das Land Brandenburg weiter. Seitdem muss das Potsdamer Finanzministerium jährlich eine Million Euro für die Sicherung und Bewachung des Geländes zahlen. Nun will Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) das 3.400 Hektar große Gelände an die beiden Kommunen Am Mellensee und Nuthe-Urstromtal weiterreichen. Ein vergiftetes Geschenk, sagt Bürgermeister Broshog, denn dann liege die Objektsicherung bei den beiden Kommunen. Die Kosten würden die beiden Gemeinden sofort in die Knie zwingen, so seine Befürchtung.

Keiner weiß, wieviel Munition im Boden liegt

Gar nicht zu reden von der Verantwortung für die munitionsbelasteten Gebiete, die nicht betreten werden dürfen. Ohne Hilfe von außen, meint Broshog, könne seine Kommune das nicht stemmen. Wie viel Altmunition im Boden liegt, weiß kein Mensch. Auch wer die Beräumung bezahlen soll, ist völlig offen. Wenn es dagegen nach Martin Schnittler vom Verein "Museum der Natur" geht, soll auf dem Gelände, das die Größe vom Berliner Bezirk Mitte hat, ein großes Freilichtmuseum entstehen. "Wir hätten das Potential, hier wirklich touristisch anziehende Sehenswürdigkeiten erlebbar zu machen", sagt Schnittler. Man müsse es nur wollen.

Martin Schnittler will auf dem Gelände des früheren Militärflughafens ein Freilichtmuseum schaffen.

Idee für Freilichtmuseum scheitert am Gelde

Das Museum soll zeigen, wie akribisch Kriege vorbereitet wurden - mit schusssicheren Bunkern und Festungsanlagen, die erhalten geblieben sind, oder mit historischen Prüfständen, auf denen der Raketenentwickler Wernher von Braun seinerzeit die ersten Antriebsmotoren entwickelte. Über 4.000 Gebäude hat der Museumsverein auf dem Gelände kartiert, viele von ihnen stehen unter Denkmalschutz. Doch für ein Freilichtmuseum wäre der Verein angewiesen auf eine Starthilfe aus der Landeskasse. Damit ist zumindest derzeit aber nicht zu rechnen.

Konsortium plant 47 Windkraftanlagen

Geld dürfte bei der Idee eines Energiekonsortiums dagegen nicht das Problem sein. Das Brandenburger Windenergieunternehmen Enertrag und der schwedische Stromriese Vattenfall wollen ein Multi-Energie-Kraftwerk errichten, das sogenannte MEKS. Wind- und Solarenergie, erklärt Projektgeschäftsführer Johannes Kaufmann, sollen in Sperenberg durch Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt und so als Gas gespeichert werden. Im Falle eines Engpasses oder gar eines Blackouts, könnte man den Wasserstoff zurück in Strom verwandeln. Insofern, sagt Kaufmann, sei das Projekt des Multi-Energie-Kraftwerks aus seiner Sicht unverzichtbar: "Wir haben mit Sperenberg eine politisch sensible Lage mit dem Ringnetz zur Versorgung der Hauptstadt" Hier bestehe die Möglichkeit nachzuweisen, dass im unmittelbaren Umfeld der Hauptstadt aus Erneuerbaren das Stromnetz wieder aufgebaut und damit auch die Versorgung der Hauptstadt sichergestellt werden könne.

Zukunft weiterhin offen

Nach heutiger Planung will das Konsortium 47 Windkraftanlagen und riesige Solarfelder auf dem Gelände in Sperenberg bauen. Die Munitionsberäumung wäre dann Sache des Investors und die Kommunen wären eine Sorge los. Der erzeugte Windstrom würde nicht nur für die Elektrolyse von Wasserstoff ausreichen, so die Investoren, sondern auch für die Versorgung von 120.000 Haushalten. Allerdings gibt es auch hier ein schwerwiegendes Problem: Der neue Regionalplan verbietet den Bau von Windkraftanlagen an dieser Stelle. Angepasst werden könnte dieser Plan laut Infrastrukturministerium nur, wenn ein Sachverhalt vor der Festlegung des Plans nicht abzusehen gewesen sei. Das nachzuweisen dürfte schwierig werden. Denn der geltende Regionalplan ist erst seit dem vergangenen Jahr in Kraft. Über das Multi-Energie-Kraftwerk wird aber schon viel länger diskutiert und gestritten. Ende offen.