Der Chef der Berliner Dachdeckerinnung, Rüdiger Thaler, schlägt Alarm: "Das sind existentielle Probleme, die auf die Unternehmen zukommen!" Ähnlich hört sich das beim Saarländischen Umweltminister Reinhold Jost an: "Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht", meint der SPD-Politiker.

Was den Dachdeckermeister aus Berlin und den Minister aus Saarbrücken eint, ist der Ärger um große weiße Platten: Styropor - genauer Polystyrol-Dämmplatten - kann derzeit nicht mehr wie früher entsorgt werden. Das Brandschutzmittel HBCD in den Platten gilt seit Neuestem als Sondermüll und Müllverbrennungsanlagen nehmen die Platten nicht mehr an.

Nun staut sich alles, teilweise stehen deswegen schon Baustellen still. Grund ist eine EU-Verordnung, die die Bundesländer über den Bundesrat viel zu scharf ausgelegt haben. Das bestätigt sogar Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD): "Polystyrol ist nicht gefährlich, wenn es sachgemäß in den Müllverbrennungsanlagen thermisch verwertet wird, wie man sagt - also verbrannt wird. Es gibt keine schädlichen Rückstände, keine schädlichen Emissionen."