Einbau der Steuer-Taximeter in Berlin nur schleppend

Wartezeiten in Werkstätten

Die große Mehrheit der Taxis in Berlin wird die vom 1. Januar 2017 an bundesweit vorgeschriebenen Fiskaltaximeter noch nicht nutzen.

Nach einem Bericht der "Berliner Morgenpost" vom Montag konnten bislang lediglich bei rund 1.000 der insgesamt etwa 8.400 Taxis die Geräte eingebaut werden. Grund für die Verzögerung seien lange Wartezeiten für den Einbau. Offenbar war der Zeitraum zwischen dem Entscheid für den Pflichteinbau der Geräte und dem 1. Januar als Stichtag für die Nutzung zu kurz, heißt es in dem Bericht. Dem Blatt zufolge wollen die Steuerbehörden unabhängig von diesem verzögerten Einbau die Nutzung in den Taxis bereits ab Januar kontrollieren.



Die Geräte sollen sicherstellen, dass bei den gefahrenen Kilometern und Fahrpreisen nicht betrogen wird und so keine Steuern hinterzogen werden können.