Spotify will Soundcloud offenbar doch nicht kaufen

Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify will das Berliner Start-up Soundcloud doch nicht übernehmen. Das berichtet Spiegel Online unter Berufung auf das Onlineportal " Techchrunch ". Seit Monaten hat es mehreren Medien zufolge Verhandlungen zum Kauf gegeben. Diese seien jetzt beendet worden, hieß es. Weder Spotify noch Soundcloud hätten den Bericht über den Verhandlungsabbruch bestätigt, hieß es.

Spotify will angeblich Soundcloud übernehmen

Das erfolgreiche Berliner Start-up Soundcloud ist seit kurzem Konkurrent von Spotify und Apple Music als Abo-Anbieter. Den Service "Soundcloud Go" gibt es jetzt auch in Deutschland, der seit März bereits in den USA zu haben ist.

Die Berliner Firma will gegen die Marktführer mit einem breiteren Angebot punkten: Neben den üblichen rund 30 Millionen Songs aus den Katalogen der Musikindustrie sind auf der Plattform viele Titel weniger bekannter Künstler sowie einige exklusive Aufnahmen von Stars zu finden. Insgesamt seien es knapp 135 Millionen Titel, sagte Mitgründer und Chef Alexander Ljung.