Der Landkreis Teltow-Fläming meldet einen ersten Fall von Geflügelpest bei einem Wildvogel. Die verendete Wildgans sei in der Gemeinde Sperenberg gefunden worden, hieß es. Der bei dem Vogel identifizierte Erreger sei der in Deutschland derzeit verbreitete Geflügelpesterreger H5N8.

Nachdem sich auch in Brandenburg ein Verdacht auf Vogelgrippe bestätigt hat, ist in Berlin erneut die Zahl der Fälle gestiegen: Bei sechs Tieren wurde mittlerweile das Virus nachgewiesen. Ganz Berlin ist jetzt Beobachtungsgebiet.

Die Wildgans war bereits am 28. November 2016 im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in Luckenwalde zur Untersuchung auf Geflügelpest abgegeben worden. Am Dienstag hatte nun das Amt das Untersuchungsergebnis vom Friedrich-Löffler-Institut erhalten, wie es hieß.