Die Warenhauskette "Strauss Innovation" stellt den Betrieb ein. Wie der Insolvenzverwalter Dirk Andres am Montag mitteilte, sei kein Investor gefunden worden. Bis spätestens Ende Februar sollen die bundesweit insgesamt 57 Filialen geschlossen werden. In Brandenburg sind zwei Filialen in Potsdam und Wildau betroffen, in Berlin neun Standorte.

Wie viele Mitarbeiter in der Hauptstadtregion nun genau ihre Jobs verlieren, sagte der Sprecher des Insolvenzverwalters dem rbb am Montag auf Anfrage zunächst nicht. Im November seien dort insgesamt 106 Menschen beschäftigt gewesen: 89 in Berliner Filialen, 17 in Brandenburger, teilte der Sprecher dem rbb später mit.