Weniger Weihnachtseinkäufe nach Anschlag in Berlin

Der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg hat nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche eine spürbare Zurückhaltung unter den Berlinern beim Weihnachtsshopping registriert. Dies sei vor allem am Dienstag und Mittwoch auch abseits des Anschlagsorts der Fall gewesen.

Trotzdem rechnet der Handel dieses Jahr mit einem ähnlichen Weihnachtsgeschäft wie 2015, in Berlin möglicherweise auch über dem Vorjahresniveau. "Die Woche insgesamt ist ganz gut gelaufen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg (HBB), Nils Busch-Petersen, am Samstag.

Busch-Petersen sagte weiter, eine Bilanz werde insgesamt erst nach den Feiertagen gezogen. Gut verkauft haben sich demnach Elektronik und Spielwaren sowie auch Klassiker wie Parfüm.