Das Weihnachtsgeschäft in Berlin und Brandenburg zieht an. In der Woche vor dem zweiten Advent seien die Umsätze in vielen Geschäften höher gewesen als noch in der Vorwoche, teilte der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) am Sonntag mit. Zum Teil werde auch mehr gekauft als im vergangenen Jahr.

Besonders beliebt bei den Kunden sind Bücher, Beautyartikel, Technik und Spielwaren. Auch Kleider und Modeartikel werden gerne gekauft. Und natürlich greifen auch bei Weihnachtsdeko-Artikeln viele zu. "In dieser Woche ist es besser gelaufen", sagte HBB-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. Am Sonntag waren in vielen Städten in Brandenburg und in Berlin Geschäfte geöffnet.