Die in die Krise geratene Autowerkstattkette ATU steht offenbar kurz vor dem endgültigen Aus. Die Tageszeitung "Welt" berichtet unter Berufung auf Unternehmenskreise , dass am Donnerstag die Frist für die Anmeldung einer Insolvenz wegen Überschuldung ausläuft.

ATU hat in Berlin laut Firmenhomepage 22 Filialen, in Brandenburg 16. Wie viele Mitarbeiter in der Region beschäftigt sind, ist derzeit noch unklar.

Um das Unternehmen streiten sich nach Informationen der "Welt" zwei Gruppen von Finanzinvestoren: Eine Gruppe um die Deutsche Bank sowie die derzeitigen Eigner um die Hedgefonds Goldman Sachs, Centerbridge, Bobson und Caspian.

Konkret will die Goldman-Sachs-Gruppe ATU an eine französische Werkstattkette verkaufen, jedoch verlangt die Deutsche-Bank-Gruppe zuvor eine Sonderzahlung von 100 Millionen Euro als Zugeständnis für Mietminderungen. Die Miethöhe der Filialen gilt als Schwachpunkt des Unternehmens.