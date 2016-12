Pichler hatte noch Ende September die Radikalschrumpfung von Air Berlin in die Wege geleitet. Künftig soll nun der Fokus auf der Langstrecke liegen. Die angeschlagene Airline vermietet ab dem kommenden Jahr 38 ihrer Jets an die Lufthansa-Töchter Eurowings und Austrian und hat zudem 33 Flugzeuge an einen neuen Ferienflieger in Österreich ausgegliedert.

Nun wird in der Branche gemutmaßt, dass die Lufthansa auch die verbleibenden 75 Maschinen der Berliner übernehmen und den alten Konkurrenten ganz schlucken könnte.