Die Rotoren hunderter Windräder ziehen über der Uckermark ihre Kreise: Rotes Blinken überall am Nachthimmel. Viele Menschen in der Gegend sind von der nächtlichen Lichtverschmutzung genervt. Aber jetzt gibt es Hoffnung. Von Katja Geulen

Dass das Blinken – oder die Befeuerung, wie die Flugsicherheits-Lichtinstallation richtig heißt – Anwohner genauso nervt wie die Geräusche, die die Windräder produzieren, wissen auch die Windenergiebetreiber. Aber das internationale Flugsicherheitsrecht schreibt die Beleuchtung für Windkraftanlagen, die höher als 100 Meter sind, nun mal vor. Bei der Uckermärker Firma Enertrag arbeite man jetzt aber schon seit Jahren an einer Lösung, sagt Firmengründer Jörg Müller: "Uns ist Akzeptanz wichtig, und dazu gehört, das nächtliche Blinken abzustellen."

Allein auf dem Weg von Prenzlau nach Baumgarten, einem sonst eher beschaulichen Dorf, blinken entlang der Landstraße rund 40 Windräder. Gemütlich im Herzschlagton, aber trotzdem eben sehr rot und sehr weit. Roman Jahn wohnt in Baumgarten, und er ärgert sich über das Blinken: "Das ist als wenn man zum Flugplatz fährt und der Flugplatz ist überall."

Technisch klingt das Konzept einfach: Zunächst werden zwei Radartürme aufgestellt, um den Luftraum im Umkreis von 30 Kilometern ständig zu überwachen. Dann müssen in den einzelnen Windkraftanlagen Zwischen-Schalter eingebaut werden. Vernetzt seien die Anlagen meist sowieso schon, erklärt Projektleiter Jens Christen: "Da gibt es eine Schnittstelle. Und dann kommt das Signal vom Radar: Das Licht geht an. Und wenn das Flugzeug durchgeflogen ist, geht es wieder aus."

Bei Enertrag läuft dann alles zusammen – die Firma ist mit über 200 Mitarbeitern in der Uckermark ansässig, und sieht sich nicht nur selbst als Pionier. Auch Landrat Dietmar Schulze will das Projekt voranbringen, spricht bei Bundesbehörden vor. Denn ohne Genehmigung läuft sowas nicht: "Da muss die Luftfahrtbehörde ran, die Baubehörde, die Emissionsschutzbehörde, das ist nun mal so. Das Besondere ist ja hier, dass ein Unternehmen aus der Uckermark etwas für alle Unternehmen entwickelt hat, und alle anderen mitnimmt."

Früher oder später werde es einheitliche Regelungen und ein verordnetes nächtliches Abschalten geben, sagt der Landrat. Die Uckermark wird dann die erste Region sein, in der das schon funktioniert davon geht man hier aus. Nach dem Sommer 2017 soll es soweit sein.

Roman Jahn aus Baumgarten möchte die Windräder eigentlich auch tagsüber nicht mehr sehen müssen: "Eigentlich ist es schade, dass es einfach viel zu viele sind – und es ist ja kein Ende abzusehen." Aber dafür hat Enertrag noch keine Lösung: "Leider habe ich noch keinen Hersteller gefunden, der unsichtbare Anlagen bauen kann, sagt Enertrag-Geschäftsführer Jörg Müller. Doch man glaubt es ihm: Er würde am liebsten auch dafür eine Lösung finden.