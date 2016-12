Für die Zeit nach dem Auslaufen des Solidarpakts II Ende 2019 hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ein neues Strukturförderprogramm für schwächere Regionen gefordert. Davon könnten vor allem im Osten viele Regionen profitieren. "Für den Zusammenhalt in Deutschland ist es wichtig, dass dieser Aufholprozess nicht abgebrochen wird", sagte Woidke in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Ansonsten würden sich Unterschiede und die soziale Schere weiter vergrößern. Es gebe zwar nicht mehr den großen Ost-West Gegensatz. Strukturschwache Regionen - "egal ob Nord, Süd, Ost oder West" - müssten aber die Chance haben, an das bundesdeutsche Niveau herangeführt zu werden. Über den jüngst erzielten Finanzausgleich werde "dieses Ziel nicht erreicht werden können, auch wenn er Sonderhilfen für Bremen und das Saarland vorsieht".

Woidke sagte weiter, dass sich die Regionen in Brandenburg wirtschaftlich unterschiedlich gut entwickelt hätten. Einige Regionen steckten in einem Strukturwandel oder hätten einen vor sich, diesen Prozess müsse man begleiten. Die Initiative müsse aus der Region selbst kommen. "Das sehe ich in erster Linie in der Lausitz, in der Uckermark oder in der Prignitz."

Es gebe Ansätze, die ihn positiv stimmten. Dabei müsse die Landesregierung helfen, aber auch der Bund: "Etwa über den Bundesverkehrswegeplan. In die Infrastruktur, vor allem Schiene, Straße und auch Breitband muss mehr investiert werden." Als ungerecht empfinde er die regionalen Unterschiede bei den Stromkosten. "Dass wir in Brandenburg als Vorreiter bei den erneuerbaren Energien die höchsten Entgelte bezahlen, versteht kein Mensch in unserem Land."

Die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern wurden jüngst neu geordnet, weil der Länderfinanzausgleich und der Solidarpakt II im Jahr 2019 auslaufen. Bund und Länder hatten sich nach harten Verhandlungen auf ein neues System geeinigt.