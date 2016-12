Fernbusse erfreuen sich bei Reisenden von und nach Berlin weiterhin großer Beliebtheit. Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) am Messedamm stellt 2016 einen Rekord auf: Bis Jahresende werden dort rund 215.000 An- und Abfahrten erwartet, wie die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) am Mittwoch mitteilte. Das sind etwa 7.000 mehr als im Vorjahr - und das trotz des seit Juli laufenden Umbaus.



Besonderer Hochbetrieb herrschte zu den Weihnachtstagen. Die Betreibergesellschaft IOB, ein Tochterunternehmen der BVG, zählte vom 23. bis 27. Dezember insgesamt rund 2.350 An- und Abfahrten. Zu Spitzenzeiten seien innerhalb einer halben Stunde mehr als 35 Busse abgefertigt worden.

Der ZOB erlebt seit der Öffnung des Fernbusmarktes Anfang 2013 einen rasanten Aufschwung. Vorher waren dort lediglich gut 60.000 Busse jährlich abgefertigt worden.