Kostenloses WLAN in allen Berliner U-Bahnhöfen bis Ende 2018

Die BVG will bis Ende 2018 alle 173 U-Bahn-Stationen mit WLAN-Hotspots ausrüsten. Derzeit ist der drahtlose Internetzugang schon an 74 der 173 Berliner U-Bahnhöfe möglich. Der Rest soll nahtlos folgen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben beschlossen, das "BVG Wi-Fi" weiter auszubauen. Bis zum Jahresende 2018 soll in allen 173 Stationen das Internet drahtlos erreichbar sein, wie das Unternehmen am Montag mitteilten. Für das Projekt stehen der BVG nach eigenen Angaben fünf Millionen Euro zur Verfügung.

Das freie WLAN, das auch Touristen Roaminggebühren erspart, funktioniert jedoch nicht in den Zügen und auch nicht immer auf dem gesamten Bahnhof. Doch zumindest auf dem größten Teil des Bahnsteigs soll das Funksignal empfangbar sein, zum Teil auch in Zwischenebenen und Zugängen. Eine Anmeldung oder ein Passwort sind nicht nötig. Wer das WLAN nutzen will, muss zur Registrierung seines Geräts den WLAN-Empfang aktivieren und dann nur die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Wurde das BVG-Wi-Fi sieben Tage lang nicht angewählt, muss der Nutzer sie erneut annehmen, um wieder Zugriff zu erhalten.

Die BVG hatte den WLAN-Aufbau nach einem Testlauf am Bahnhof Osloer Straße 2015 begonnen.

Die Liste der U-Bahnhöfe mit funktionierendem "BVG Wi-Fi" im Überblick: