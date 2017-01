Acht Geschäfte in Berlin betroffen

Die Einrichtungskette Butlers mit ihren rund 1.000 Mitarbeitern ist pleite. Die Geschäftsführung um Firmengründer Wilhelm Josten habe beim Amtsgericht Köln einen Insolvenzantrag gestellt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Betroffen davon sind auch die Mitarbeiter der acht Butlers-Filialen in Berlin sowie eines Geschäfts in Potsdam.



Vorerst blieben alle Filialen und der Online-Shop normal geöffnet, erklärte der vorläufige Insolvenzverwalter Jörg Bornheimer von der Kanzlei Görg. Er sagte, man wolle das Unternehmen, das Geschenkartikel, Möbel und Wohnaccessoires verkauft, erhalten und sanieren.