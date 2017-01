Es dürfte ein Streik sein, der große Sympathie bei vielen Berliner Autofahrern genießt: "In der Parkraumbewirtschaftung werden die Berliner den Streik auf jeden Fall zu spüren bekommen, weil hier am Montag einfach weniger kontrolliert wird", sagt Boris Biedermann, Bundesstreikleiter der DPoIG auf Anfrage von rbb|24. Die Wachschützer vor den Botschaften und die Gefängniswärter würden dagegen durch Beamte ersetzt. "Das wäre sonst zu gefährlich", so Biedermann.

Mit einem Warnstreik wollen Angestellte im Wachschutz der Berliner Polizei und von den Ordnungsämtern am Montag für höhere Gehälter kämpfen. Nach Angaben der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) beteiligen sich etwa 150 Angestellte im öffentlichen Dienst an dem 24-stündigen Streik: jeweils etwa 50 sogenannte Objektschützer, Angestellte zur Gefangenenbewachung und Parkraumüberwacher.

Die streikenden Ordnungsamtsmitarbeiter und Wachschützer wollen in jedem Fall vor das Kongresshotel am Potsdamer Luftschiffhafen ziehen. Dort beginnt um 14 Uhr die zweite Runde der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. Mit dabei sind der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Bsirske und Peter-Jürgen Schneider (SPD), Niedersachsens Finanzminister und Vorsitzender der Tarifgemeinschaft der Länder.



Bei den Verhandlungen geht es um die Bezahlung von rund einer Million Angestellten der Länder. Das Ergebnis soll anschließend auch auf rund 2,2 Millionen Beamte von Ländern und Kommunen übertragen werden.

Die Gewerkschaften geben sich dabei mit Blick auf die Haushaltsüberschüsse in vielen Bundesländern selbstbewusst und fordern sechs Prozent mehr Geld. "Wir brauchen jetzt ein ernsthaftes Angebot der Länder", sagte dbb-Verhandlungsführer Willi Russ. Bisher habe die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) die Gewerkschaftsforderungen dogmatisch zurückgewiesen. "Wenn die TdL in Potsdam weiter mauert, reagieren die Beschäftigen in den kommenden Tagen überall in Deutschland mit spürbaren Protesten und Warnstreiks."

Die Gewerkschaft der Polizei will jedoch frühestens zum Beginn der dritten Verhandlungsrunde am 16. Februar wieder in den Streik treten. "Wenn es da kein Ergebnis gibt, könnte dieser Streik dann auch unbefristet sein", droht Boris Biedermann.