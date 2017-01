SPD will Deutsche Wohnen in Ausschuss vorladen

Viele Berliner Mieter sind im Dauerclinch mit der "Deutsche Wohnen": Das Unternehmen spart offenbar an der Instandhaltung - selbst dann, wenn Mieter frieren müssen. Nun will die SPD den Immobilienriesen ins Abgeordnetenhaus zitieren.

Die mietenpolitische Sprecherin der Berliner SPD-Fraktion, Iris Spanger, reagiert nun auf diese Proteste. In der rbb-Abendschau sagte sie am Freitag: "Wir werden im nächsten Stadtentwicklungsausschuss eine Anhörung mit der Deutschen Wohnen - denke ich - machen, und ich hoffe, dass sie dort hinkommen und uns dann auch Rede und Antwort stehen. Auch als privates Unternehmen muss man mit seinen Mieterinnen und Mietern ordentlich umgehen."

Hunderte Berliner Mieter der Deutschen Wohnen mussten in diesem Winter frieren, weil das Wohnungsunternehmen offenbar seiner Instandhaltungspflicht nicht nachgekommen ist. So protestierten etwa 120 Mieter aus Spandau, weil in mehreren Wohnungen Heizungen immer wieder ausfielen. Auch undichte Fenster seien nicht repariert und Schimmelschäden nicht beseitigt worden.

Recherchen der rbb-Abendschau legen nahe, dass die Versäumnisse bei dem milliardenschweren Unternehmen, das in Berlin über 100.000 Wohnungen besitzt, offenbar System haben. Sie könnten Folge der renditeorientierten Unternehmensstrategie sein - schließlich erwirtschaftete die Deutsche Wohnen im Geschäftsjahr 2015 einen Vorsteuer-Gewinn von 384 Millionen Euro.

Die Deutsche Wohnen bestreitet zwar, Instandhaltungen zu vernachlässigen. Doch manche Mieter am Dardanellenweg in Mariendorf warten schon seit Monaten darauf, dass Schäden in ihren Wohnungen beseitigt werden. Jörg Tessmann etwa zog im August 2016 in ein Penthouse ein, dessen Terrasse ein Stück weit abgesackt war. Die Handwerker seien bestellt, versprach der Vermieter damals - aber die Reparatur habe bis heute nicht stattgefunden.

Risse in der Außenwand und undichte Fenster haben inzwischen dazu geführt, dass die Temperatur in der Wohnung selbst bei voll aufgedrehter Heizung nur 19 Grad betrage. Die Decke hat er inzwischen mit Plastikfolie abgehängt, um Heizkosten zu sparen. Zudem sind die Innenwände der Wohnung feucht - Folge eines Wasserschadens, der ebenfalls nur unzureichend repariert wurde. Die Deutsche Wohnen räumt auf Anfrage einen Schimmelschaden durch Wassereinbruch ein. Die Ursache habe man bisher nicht finden können, es werde eine weitere Fachfirma beauftragt.