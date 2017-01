Bisher ist weltweit noch kein Mensch mit dem Virus H5N8 infiziert worden, auch nicht in Südkorea, wo es bereits 30 Ausbrüche in Geflügelbeständen gegeben hat. Das sagt die Pressesprecherin des bundesweit zuständigen Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) auf der Insel Riems bei Greifswald, Elke Reinking der Nachrichtengentur dpa. "Es sieht so aus, dass H5N8 nicht so leicht auf den Menschen übertragbar ist, was eine gute Nachricht ist."

Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass eine Ansteckung bei intensivem Kontakt mit Geflügel doch möglich ist. Infektionen mit anderen Varianten des Virus können tödlich verlaufen. So steckten sich seit 2003 weltweit über 600 Menschen mit dem Erreger H5N1 an; mehr als die Hälfte von ihnen starb an den Folgen.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium geht davon aus, dass der Erreger H5N8 "auch eine Gefährdung für den Menschen darstellen kann".