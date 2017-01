Schlechte Noten für Fernbusbahnhof am Südkreuz

Keine Überdachung, keine elektronischen Anzeigen, kein zentraler Ticketschalter: Berlins Fernbusstation am Bahnhof Südkreuz hat in einem ADAC-Vergleichstest von zehn Fernbusbahnhöfen in Deutschland nur die Note 4 bekommen. Doch es ist nicht alles schlecht.

Vor allem bei der Ausstattung und bei Informationshilfen schnitt der Fernbus-Halt Berlin-Südkreuz sehr schlecht ab. So fehlten vor allem überdachte Bussteige, die die Reisenden bei schlechtem Wetter schützen, elektronische Anzeigen mit aktuellen Fahrinformationen sowie ein zentraler Ticketschalter für verschiedene Fernbus-Anbieter. Außerdem bemängelte der ADAC fehlende Schilder zu den Toiletten und dass der Halt an sich nicht deutlich ausgeschildert sei. Auch werde nicht über Fahrgastrechte informiert, etwa durch Aushänge.

Der Berliner Fernbusbahnhof am Südkreuz ist nach dem Urteil des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) nicht optimal ausgestattet. In einem Test von insgesamt zehn hoch frequentierten deutschen Fernbusbahnhöfen landete er nur auf Platz sechs mit der Note "ausreichend".

Der ADAC-Test hat erstmals zehn hoch frequentierte Fernbusbahnhöfe in Deutschland getestet. Dabei schnitten lediglich vier Bahnhöfe mit der Note "gut" ab.

Positiv werteten die Tester die Sicherheit an dem Halt aufgrund der vorhandenen Videoüberwachung und der verkehrssicher zu erreichenden Bussteige. Zudem würden unter anderem ausreichende Parkplätze, Aufzüge und die diversen Einkaufsmöglichkeiten im Bahnhof zum Komfort für die Fahrgäste beitragen.

Der Automobilclub hat im vergangenen Sommer insgesamt zehn große deutsche Fernbusbahnhöfe getestet und nach 60 unterschiedliche Kriterien wie Ausstattung, Zugänglichkeit und Sicherheit bewertet. Keiner der zehn untersuchten Busbahnhöfe erhielt die Bestnote "sehr gut", aber gleich zwei Bahnhöfe - die Zentralen Omnibusbahnhöfe (ZOB) in Bremen sowie in Göttingen schnitten mit "sehr mangelhaft" ab. Als "gut" wurden das im April 2016 eröffnete Stuttgart Airport Busterminal (SAB) sowie die ZOB in Hamburg, Hannover und München bewertet.



Der für die Fernbuslinien wichtigste Bahnhof in Berlin, der ZOB am Messedamm, wurde nicht getestet. Grund war laut ADAC, dass zum Testzeitpunkt die umfangreichen Umbaumaßnahmen am Berliner ZOB bereits begonnen hatten.