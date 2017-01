Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit führt nur diejenigen als arbeitslos auf, die sich bei der Agentur als arbeitssuchend melden. Zudem muss der erfasste Arbeitslose 15 Stunden oder mehr pro Woche arbeiten könnten. Die Statistik erfasst zudem keine Arbeitslosen, die krankgeschrieben sind.



In der Arbeitslosenstatistik fehlen zudem all jene, die durch Instrumente der Arbeitsmarktpolitik gefördert werden. Das betrifft die Fort- und Weiterbildung genauso wie Trainings- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Wer einen Ein-Euro-Job hat oder einen Gründungszuschuss erhält, ist ebenfalls offiziell nicht arbeitslos.



In der Statistik fehlen auch alle Personen ab einem Alter von 58 Jahren, die mindestens seit zwölf Monaten Arbeitslosengeld II beziehen und in dieser Zeit keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten bekommen haben. Zusätzlich streicht die Arbeitsagentur alle aus der Statistik, die eine Vermittlung erschweren, weil sie ihre Pflichten bei der Jobsuche nicht erfüllen - zum Beispiel, weil sie nicht oder nicht zeitnah dazu bereit sind, an Maßnahmen der Arbeitsagenturen teilzunehmen, oder weil sie sich weigern, eine "zumutbare Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des für sie oder ihn in Betracht kommenden Arbeitsmarktes" anzunehmen. Also: Wer nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik auftaucht, muss nicht unbedingt auch einen neuen Job haben.