Die Deutsche Polizeigewerkschaft ruft für Montag zum Warnstreik auf. Betroffen sind der Zentrale Objektschutz der Berliner Polizei, die Bediensteten im Gefangenenwesen und in den Ordnungsämtern. Sie wollen gemeinsam in Potsdam demonstrieren.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) ruft für Montag zum Warnstreik auf. Wie die Gewerkschaft in ihrem Aufruf mitteilt, soll gegen 14 Uhr eine zentrale Demonstration in Potsdam stattfinden. Hintergrund sind die dort am 30. und 31. Januar stattfindenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen.

Berlin werde dennoch nicht im Chaos versinken, beruhigt Pfalzgraf. Der Streikaufruf käme mit verhältnismäßig großem Vorlauf, damit der Ausfall der Beschäftigten kompensiert werden könne. Gerade die Bewachung von Botschaften und Synagogen sowie Wohnorten von gefährdeten Personen müsse mit einem geeigneten Notdienst versorgt werden.

Insgesamt gehören dem DPolG-Landesverband nach eigenen Angaben etwa 5.000 Angestellte und Beamte an. Etwa ein Drittel seiner Mitglieder sind aufgerufen, am Montag an der Kundgebung vor dem Kongresshotel am Luftschiffhafen in Potsdam teilzunehmen. Dort wird die zweite von voraussichtlich drei Verhandlungsrunden zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und den Gewerkschaften stattfinden. Die Berliner DPolG stellt ihren Mitgliedern zur Anfahrt Busse bereit, die um 9.30 Uhr vom S-Bahnhof Südkreuz Richtung Potsdam fahren werden. Die DPolG rechnet mit 150 bis 200 Teilnehmern.