Audio: Inforadio | 04.01.2017 | Jan Menzel

Nur 3.000 landeseigene Wohnungen - Berlin kommt beim Wohnungsbau nicht hinterher

04.01.17 | 21:01 Uhr

Berlin wächst unaufhörlich, doch an allen Ecken und Enden fehlen Wohnungen - und eine Änderung ist nicht in Sicht. Wie die jüngsten Zahlen zeigen, werden in der Hauptstadt auch im neuen Jahr nicht so viele Wohnungen fertig wie geplant. Von Jan Menzel



"So wird das nichts", sagt Stefan Förster, baupolitischer Sprecher der FDP im Abgeordnetenhaus. Gerade erst hat der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) öffentlich gemacht, wie viele Wohnungen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in diesem Jahr fertigstellen werden. Genau 2.852 werden es sein. Doch mehr als doppelt so viele, nämlich 6.000, sind im Koalitionsvertrag festgeschrieben.

FDP wirft Rot-Rot-Grün Fehlstart vor

Förster wirft dem rot-rot-grünen Senat daher einen Fehlstart vor. Die Zahlen zeigten, dass es nicht ausreicht, "nur auf städtische Wohnungsbaugesellschaften zu setzen", sagte der FDP-Politiker am Mittwoch dem rbb. Auch die private Immobilienwirtschaft müsse mit ins Boot. Was sie längst schon ist.

Private Immobilienwirtschaft baut keine Sozialwohnungen

Die privaten Wohnungsunternehmen stemmen derzeit das Gros der Bauvorhaben. Allerdings bauen sie kaum günstige, geschweige denn Sozialwohnungen. Die Privaten zielen auf ein höheres Marktsegment. Die rot-rot-grüne Koalition wiederum verspricht mehr subventionierten Wohnraum und günstige Mieten - und dafür hat sie die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in die Pflicht genommen. Dass nun 2017 das Ziel verfehlt wird, sieht der grüne Bauexperte Andreas Otto gelassen. 6.000 Wohnungen sei das langfristige jährliche Ziel, sagte Otto dem rbb-Inforadio am Mittwoch - und: "Was man im ersten Jahr nicht schafft, muss man nachholen."



Video Abendschau | 04.01.2017 - Wunsch und Wirklichkeit Die neue rot-rot-grüne Koalition will jährlich mindestens 6.000 Wohnungen bauen - theoretisch jedenfalls. Von Florian Eckhardt

Suche nach geeigneten Grundstücken bleibt schwierig

Schon 2018 - also im nächsten Jahr - wollen Degewo, Howoge, Gesobau und Co. mit knapp 6.400 Wohnungen im Plansoll liegen. Ein Selbstläufer wird die Neubauoffensive aber nicht sein: Die Suche nach geeigneten Grundstücken bleibt schwierig. Geld ist zwar da, aber nicht im Überfluss. Und in den Bezirken fehlen immer noch Dutzende von Fachleuten, die die Bauplanung umsetzen können. Und dann sind da ja auch noch die Bürger, die bei konkreten Bauvorhaben ein Wörtchen mitreden wollen und sollen, gibt David Eberhard vom BBU zu bedenken. Man könne davon ausgehen, dass eine "verstärkte Bürgerbeteiligung" die Prozesse verlängert, sagte Eberhard dem rbb. Gleichwohl ist der BBU überzeugt, dass ab 2018 Jahr für Jahr 6.000 neue Wohnungen zu schaffen sind. Der Wohnungsneubau der landeseigenen Gesellschaften sei eben ein bisschen wie ein großer Tanker, der etwas Zeit brauche, um richtig in Fahrt zu kommen.