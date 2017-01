Berufsmesse für Geflüchtete in Neukölln

Ein Arbeitsplatz ist für die Integration von Flüchtlingen von besonderer Wichtigkeit. Deshalb veranstaltete die Bundesagentur für Arbeit Berlin Süd zusammen mit dem Hotel Estrel am Mittwoch bereits zum zweiten Mal die "Jobbörse für Geflüchtete und Migranten". Auf dieser Messe werden Arbeitssuchende mit potenziellen Arbeitgebern zusammengebracht. Mit 4.200 angemeldeten Teilnehmern war die Jobbörse schon im Vorhinein ausgebucht. Rund 200 Aussteller waren vor Ort, die mehr als 3.000 offene Ausbildungsplätze, Praktika und

Jobs in unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen anboten. Die erste Neuköllner Jobbörse hatte bereits im Februar 2016 Besucher und Aussteller in einen direkten Dialog gebracht.