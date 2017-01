Bombardier will weiterhin in Deutschland bauen

Der Bahntechnikhersteller Bombardier Transportation will in Deutschland weiterhin Produkte nicht nur entwickeln, sondern auch bauen. "Deutschland wird für Bombardier auch in der Zukunft nicht nur ein entscheidender Standort für die Entwicklung, sondern auch für die Produktion und Wartung von Bahntechnik bleiben", versicherte Deutschlandchef Michael Fohrer am Montag. "Der Standort Deutschland spielt daher eine zentrale Rolle in unserer langfristigen Strategie." Das Unternehmen reagierte damit auf einen Bericht des "Handelsblatts" (Montag), nach dessen Informationen es Pläne gibt, die deutschen Produktionsstandorte aufzugeben.

Das Unternehmen plant im Zuge von Umstrukturierungen bis Ende 2018 weltweit tausende Arbeitsplätze zu streichen. Bislang hat Bombardier dazu aber keine detaillierten Angaben gemacht. Ob sich die Produktionspläne auch auf das Werk in Hennigsdorf (Oberhavel) beziehen, ist also nach wie vor unklar.