12.01.2017

Brandenburger Unternehmer in Kuba - Havanna für Anfänger

12.01.17 | 10:40 Uhr

Seit der Annäherung zwischen den USA und Kuba öffnet sich die sozialistische Karibikinsel. Auch Brandenburger Unternehmer sondieren den Markt. Doch um dort Geschäfte zu machen, brauchen sie einen langen Atem. Von Anne Demmer

Stephan Goericke sitzt mit seinem Kollegen auf der Terrasse eines Hotels in der Altstadt Havannas. Die Ärmel seines gebügelten weißen Hemdes hat der Potsdamer IT-Unternehmer hochgekrempelt, sein Strohhut liegt neben ihm auf dem Tisch. Eigentlich sollte am Nachmittag ein Treffen mit einem kubanischen Partner stattfinden. Doch der vereinbarte Anruf bleibt aus. "Man muss Kuba verstehen. Wenn man dieselbe Schlagzahl erwartet wie in Berlin, ist man hier relativ schnell frustriert. Man muss sich den Kubanern anpassen. Sie versuchen alles möglich zu machen – im Rahmen ihrer Möglichkeiten."

Maroder Charme der Altstadt von Havanna

Man kann nicht nur das Gute an einem Projekt mitnehmen

Seit der Annäherung zwischen Washington und Havanna geben sich internationale Wirtschaftsdelegationen in Kuba die Klinke in die Hand. Stephan Goericke will mit seinem International Software Quality Institute (iSQI) junge kubanische Fachkräfte qualifizieren. Mit finanzieller Unterstützung vom deutschen Entwicklungshilfeministerium bietet sein Team Zertifizierungskurse an, die internationalen Standards entsprechen, quasi ein Gütesiegel für den globalen Markt. "Die Universitäten, die wir hier besucht haben, haben hervorragend ausgebildete junge Leute. Ich glaube, dass ihnen diese unabhängigen Qualifizierungsnachweise dabei helfen können, an internationale Projekte Anschluss zu finden."



Goericke schaut auf sein Handy: Immer noch kein Anruf, also auch kein Termin. Am Ende wird der Termin mit dem kubanischen Partner abgesagt, weil das zuständige Ministerium die Erlaubnis für das Treffen verweigert hat. Goerickes Verständnis bröckelt: "Das ist ein kleiner Rückschlag in meiner Kuba-Euphorie. Man kann nicht einerseits das Gute an dem Projekt mitnehmen wollen – die Kurse, die Ausbildung und die Zertifikate kriegen die Kubaner umsonst durch die Förderung der Bundesregierung - und andererseits keine Geschäftsgespräche führen wollen."

45 Kilometer westlich von Havanna ist die Sonderwirtschaftszone Mariel entstanden

Die Rahmenbedingungen sind schwierig - auch im Hotelfach

Wer in Kuba Geschäfte machen will, braucht einen langen Atem – obwohl die sozialistische Karibikinsel rein theoretisch händeringend auf der Suche nach Investoren ist. Kubas Regierung plant, jedes Jahr zwischen zwei und drei Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen ins Land zu holen. Damit soll die aktuelle Wirtschaftskrise bekämpft werden, heißt es. Das neue Investitionsportfolio beinhaltet über 395 Projekte.



Da Kuba auf erneuerbare Energien umstellen will, werden vor allen Dingen in diesem Bereich Investoren gesucht. Aber auch in der Baubranche und im Tourismussektor gibt es viele Projekte. Deswegen hat sich auch der Brandenburger Hotelier Burkhard Scholz aus Hermannswerder einer Unternehmerreise nach Havanna angeschlossen. Doch mittlerweile ist Scholz ernüchtert: "Die Infrastruktur liegt am Boden. Es gibt zu wenige gute Hotels und in den Gesprächen hat man uns die Bedingungen dargestellt. Ich glaube kaum, dass sich ein westlicher Investor darauf einlassen wird." Auch für ihn stimmen am Ende die Rahmenbedingungen nicht: "Es gibt keinen Großhandel, wo ich einkaufen kann. Wenn ich Waren einführen will aus dem Ausland, gibt es große Probleme. Allem muss zugestimmt werden, alles muss beantragt werden, es gibt hohe bürokratische Hürden."

Will helfen, Kuba zu verstehen: der kubanische Anwalt Rodolfo López

Beratung für ausländische Investoren

Eine Unternehmensberatung in der Altstadt Havannas will den Weg für ausländische Investoren ebnen. Der kubanische Anwalt Rodolfo López hat die Firma gegründet. Bis es zum Abschluss von Verträgen kommt, könnten durchaus zwei Jahre vergehen – er versuche, den Prozess zu beschleunigen. "Wir helfen Unternehmern Kuba zu verstehen. Wir unterstützen bei allen Fragen rund um Investitionen." Viel hätte sich in den letzten Jahren hier getan, sagt López. So sei 45 Kilometer westlich von Havanna die Sonderwirtschaftszone Mariel entstanden. "Es gibt mittlerweile 27 Unternehmen, die eine Zulassung bekommen haben und sich dort niederlassen wollen." Ein deutsches Unternehmen sei allerdings nicht darunter. Der Brandenburger Hotelier Burkhard Scholz hat die Sonderwirtschaftszone während seines Aufenthalts besucht. Sein Eindruck: "Außer dem zentralen Gebäude, wo sie uns empfangen haben, war weit und breit nur wunderbare Natur und weißer Strand, da war noch nicht zu erkennen, dass ausländische Unternehmer in zahlreicher Anzahl dort investieren."



Zum Abschied ein Bildband von Potsdam für die Professorin Aimée Trujillo

"Das kommt mir als DDR-Bürger bekannt vor"

Für den Potsdamer Stephan Goericke nähert sich das Ende seines Kuba-Aufenthalts. An seinem letzten Tag besucht er die Universidad de las Ciencias Informáticas, eine Fachuniversität für Informatik. Vor Kurzem hat sein Institut hier die ersten Fortbildungskurse abgehalten. Goericke überreicht einer IT-Professorin ein Zertifikat – der Beweis dafür, dass sie dem internationalen Wettbewerb gewachsen ist. Aimée Trujillo ist fest davon überzeugt, dass ihre Produkte auch für den deutschen, Markt interessant sein könnten: "Wir haben verschiedene Softwareprodukte entwickelt, vor allem im Gesundheitswesen. Hier liegt unsere Stärke. Ein Produkt wurde erst kürzlich auf einem internationalen Workshop präsentiert. Dabei geht es um die Durchführung klinischer Studien, die wichtig bei der Entwicklung und Erprobung neuer Medikamente sind." Zum Abschied bekommt die Wissenschaftlerin noch einen Bildband von Potsdam in die Hand gedrückt. Stephan Goericke ist zufrieden mit seinem Kuba-Besuch, auch wenn nicht alles geklappt hat. Aber die Kubaner hätten immer wieder kreative Lösungen parat: "Die haben offensichtlich gelernt – und das kommt mir ja als DDR Bürger bekannt vor – das Beste aus allem zu machen, sich nicht unterkriegen zu lassen und Lösungsideen zu entwickeln. Sehr sympathisch, wie ich finde." Bereits im Frühjahr will der Potsdamer Unternehmer wiederkommen.