Demnach streben die Verkehrsbetriebe einen Rahmenvertrag an, der eine Bestellung von Fahrzeugen in mehreren Stufen ermöglicht, wie BVG-Sprecherin Petra Reetz am Donnerstag erläuterte. Der Fuhrpark soll so schrittweise erneuert werden. Der BVG-Aufsichtsrat hatte Ende Oktober beschlossen, die Ausschreibung in die Wege zu leiten. Details berichtet die "Berliner Morgenpost" am Donnerstag.

Demnach sollen die ersten neuen Fahrzeuge ab dem Jahr 2021 auf den Schienen laufen. Insgesamt, so die Zeitung, wolle die BVG rund 3,1 Milliarden Euro für ihren neuen Fuhrpark aufwenden.