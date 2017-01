Mastbetrieb in Märkisch-Oderland

In einem Entenmastbetrieb in Märkisch-Oderland ist das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden. Das bestätigte ein Sprecher des Potsdamer Verbraucherschutzministeriums dem rbb. 27.000 Enten müssen nun getötet werden.

Entsprechend den Vorgaben der Geflügelpest-Verordnung müssen nun alle 27.000 Tiere an diesem Standort getötet und beseitigt werden. Entsprechende Maßnahmen sind nach Angaben des Landkreises bereits eingeleitet worden. Am Samstag soll über einen Sperrkreis und weitere Maßnahmen entschieden werden. Im größtmöglichen Sperrkreis von drei Kilometern um die betroffene Mast-Anlage befinden sich den Angaben zufolge weitere fünf Geflügelmastbetriebe.

In einem Entenmastbetrieb in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) hat sich der Verdacht auf Vogelgrippe bestätigt. Das Landeslabor habe den Erreger vom Typ H5N8 nachgewiesen, sagte der Sprecher des brandenburgischen Verbraucherschutzministeriums, Uwe Krink, rbb|24.

Geflügelpest in Brandenburger Mast

Wegen der grassierenden Geflügelpest gilt in Brandenburg seit Anfang Dezember eine Stallpflicht. Eine Entspannung der Situation ist nach Einschätzung des Ministeriums derzeit nicht in Sicht. Die landesweite Stallpflicht sei daher weiterhin unbedingt erforderlich.

In dem Betrieb starben immer mehr Tiere. Das zuständige Veterinäramt sperrte daraufhin den Bestand. Veterinäramt, der Tierseuchenbekämpfungsdienst des Landes und das Friedrich-Loeffler-Institut untersuchen nun gemeinsam, wo der Erreger herkam. "Wir gehen allen möglichen Übertragungswegen nach, um festzustellen, wie das Virus in die Ställe gelangte", sagte Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig (Linke).

Der Geflügelpest-Erreger H5N8 trat in brandenburgischen Nutztierbetrieben zuvor zweimal auf: der erste Fall in einem Putenbestand in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin), der zweite im Amt Lieberose (Dahme-Spreewald).

Auch im Tierpark Cottbus bestätigte sich ein Geflügelpestverdacht bei drei Enten. Es folgten weitere Infektionen. Der Tierpark bleibt voraussichtlich bis zum 18. Februar geschlossen.