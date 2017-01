Viele Eltern in Berlin und Brandenburg müssen sich in der kommenden Woche auf eine eingeschränkte Kinderbetreuung einstellen. Grund ist ein Warnstreik im Öffentlichen Dienst.

Die Gewerkschaften Ver.di und GEW kündigten am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung eine Aktion für den kommenden Donnerstag an. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Zudem ist eine Kundgebung am Berliner Bahnhof Friedrichstraße geplant. Die Mitarbeiter, die dem Aufruf nachkommen, fehlen dann unter anderem in den jeweiligen Kitas, Schulen und Jugendämtern.



Seit Mittwoch wird über den Tarifvertrag für die Beschäftigten der Länder verhandelt. Allein in Berlin gilt dieser für rund 100.000 Menschen. Die Gewerkschaften fordern insgesamt sechs Prozent mehr Gehalt. Auszubildende sollen außerdem unbefristet übernommen werden.