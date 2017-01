Volkswagen entschädigt Kunden in den USA, nicht aber in Europa. In Deutschland regt sich Unmut, VW steht eine erste Musterklage ins Haus. Jetzt droht dem Wolfsburger Konzern möglicherweise weiteres Ungemach aus der Hauptsadt, denn der Berliner Politikwissenschaftler Peter Grottian ruft zum Boykott auf.