Das angeschlagene Zahnradwerk in Pritzwalk (Prignitz) hat offenbar gute Chancen, auch in Zukunft weiter zu produzieren. Das Unternehmen mit 238 Mitarbeitern hatte im November Insolvenz angemeldet. Geschäftsführer Maximilian van der Loo sagte dem rbb, die Auftragslage sei trotz des Insolvenzverfahrens recht gut. Außerdem soll in etwa sechs Wochen ein Investor präsentiert werden.