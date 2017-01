Vor drei Jahren kündigte die Baufirma Hines den Bau eines 150 Meter hohen Wohnhauses am Alexanderplatz an. Seither wachsen auf dem Grundstück einzig wilde Birken in die Höhe. Die Wartezeit könnte allerdings bald vorbei sein. Von Oliver Noffke

Otto-Braun-Straße Ecke Alexanderstraße, eine der größten Kreuzungen Berlins: Einst hat der deutsche Sozialismus an dieser Stelle seine angestrebte Überlegenheit in Beton gegossen. Heute sieht es hier richtig trist aus. Das Haus der Statistik gammelt vor sich hin. Am Haus des Reisens blättert hier und da die Farbe ab, aber immerhin herrscht Leben hinter der berühmten Vorhangfassade. Lediglich das Haus des Lehrers mit dem Mosaik von Walter Womacka ist hübsch zurechtgemacht worden. Und dann ist da noch die vierte Kreuzungsseite. Eine von Bauzäunen umstellte Brache hinter dem Einkaufszentrum Die Mitte.

Das Areal gehört dem US-Immobilienunternehmen Hines, das in Berlin eine Dependance unterhält. Vor drei Jahren erklärte das Unternehmen den US-amerikanischen Star-Architekten Frank Gehry zum Sieger eines prestigeträchtigen Design-Wettbewerbs. Stolz wurde am 27. Januar 2014 Gehrys Entwurf der Öffentlichkeit präsentiert. Kurz darauf meldete die BVG Bedenken an, da der Tunnel der U5 unterirdisch direkt an das Grundstück angrenzt.



Die Verkehrsbetriebe waren vorsichtig geworden, nachdem beim Bau der Mall of Berlin am Leipziger Platz ein Tunnel der U2 abgesackt war. Auch beim Bau des Motel One gab es heftige Probleme. Der Zugverkehr war monatelang unterbrochen. Diese Erfahrung will man bei der U5 nicht wiederholen. "Das ist eine unserer wichtigsten U-Bahnen und wir sind dort Nachbarn", sagte Petra Reetz, Sprecherin der BVG, rbb|24. "Der Bauherr hat großes Interesse, dort zu bauen und wir wollen dem nicht im Weg stehen. Das Alexa steht zum Teil auch dicht an unserem Tunnel. Das geht also. Das muss uns der Bauherr aber auch nachweisen." Am Alexanderplatz wachsen seither einzig wilde Birken in die Höhe. "Mit diesen Verzögerungen haben wir natürlich nicht gerechnet", sagte Hines-Sprecher Christoph Reschke auf Anfrage. Aber das soll sich ändern. Eine Einigung steht bevor.