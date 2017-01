Die Professionelle Wohn- und Betreuungsgesellschaft (PeWoBe), als Betreiber von Flüchtlingsheimen bekannt geworden, ist insolvent. Nachdem die PeWoBe in den vergangenen Jahren vermehrt negative Schlagzeilen schrieb und im August 2016 wegen Rassismus- und Betrugsverdachts sämtliche Aufträge in Berlin verlor , steht die Firma nun vor dem Aus.

Im Handelsregister Berlin wurde die PeWoBe zuletzt gar nicht mehr geführt. Das Unternehmen wurde in "Berlin Castle Betreuung und Begleitung GmbH" umbenannt, wohl um mit dem Namen auch den schlechten Ruf abzustreifen. Der langjährige Geschäftsführer Helmuth Penz verließ den administrativen Bereich, blieb aber Gesellschafter. Andere leitende Angestellte wurden als Prokuristen abberufen.

Der Betreiber von Berliner Flüchtlingsheimen war vor allem im vergangenen Jahr immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Unter anderem hatte es Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten bei Bauabrechnungen mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) gegeben. Zudem mehrten sich Beschwerden über unhaltbare Zustände in den Flüchtlingsheimen der PeWoBe, in einem Heim wurde der Betreiber abgelöst.

Nachdem dann Anfang August eine vermeintliche E-Mail-Korrespondenz führender Mitarbeiter mit fremdenfeindlichen Inhalten öffentlich wurde, hatte der Senat um den damaligen Sozialsenator Mario Czaja (CDU) der PeWoBe in allen neun von ihr betriebenen Heimen am 15. August gekündigt. Die wurden nach und nach anderen Betreibern übergeben. Im Dezember hatten Mitarbeiter einer Einrichtung in Weißensee ausstehende Gehälter moniert.