Zeit für intensive Wartung benötigt - Locomore schränkt vorübergehend Zugfahrten ein

17.01.17 | 18:32

Nur einen Monat nach Betriebsstart wird der neue Fernzug-Anbieter auf dem deutschen Schienennetz, Locomore, seine Fahrten vorübergehend einschränken.

Der eine Zug, mit dem Locomore seit Mitte Dezember täglich zwischen Berlin und Stuttgart unterwegs ist, wird vom 23. Januar bis 6. April pro Richtung nur noch an vier Tagen in der Woche fahren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. So fährt der Zug jeweils von Freitag bis Montag von Stuttgart nach Berlin, donnerstags bis sonntags fährt er in die andere Richtung.

"Freie Tage" für intensive Wartung

Als Grund für die Einschränkung nannte Locomore Probleme wie defekte Toiletten, Mängel beim Internet-Zugang per WLAN sowie Fehler bei der Ticketbuchung. Die betriebsfreien Tage würden für eine intensive Wartung genutzt. Bis Anfang April sollen dann für den Zug zusätzliche Wagen zur Verfügung stehen, so dass das Unternehmen über eine ausreichende Reserve verfüge, "um einen stabilen Betrieb durchzuführen", so Locomore. Für bereits gebuchte Tickets an den Tagen, an denen nun keine Fahrten mehr stattfinden, erhalten die Kunden laut Locomore automatisch Gutscheine. Sie könnten sich aber auch ihr Geld erstatten lassen.



