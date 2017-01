Stattdessen würden die Naturschützer des Aktionsbündnisses Agrarwende, die den Volksentscheid initiiert hatten, in wichtige Entscheidungen nicht einbezogen, so die Kritik Schröders.

Bei der Stellenausschreibung für den Tierschutzbeauftragten zum Beispiel hätten die Aktivisten keinerlei Mitspracherecht gehabt, bestätigt auch der Grünen-Abgeordnete im Brandenburger Landtag Benjamin Raschke. Die Landesregierung habe den Initiatoren des Volksbegehrens über die Ausschreibung nicht Bescheid gegeben. Bei den Haushaltsverhandlungen sei dann angekündigt worden, dem Beauftragten so gut wie kein Personal zur Seite zu stellen, außer einer Sachbearbeiterstelle. "Gleichzeitig gab es einen riesigen Aufgabenkatalog, den der Landtag beschlossen hat, was die Person alles machen soll, nämlich Ansprechpartner sein für die Behörden, für die Landwirte. Die Person soll sich um Tiere in der Nutztierhaltung, aber auch um die Katze und den Hund kümmern", so Raschke. Das sei alles natürlich nicht mit einer Person zu leisten.