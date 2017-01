Die Berliner Messegesellschaft baut für 55 Millionen Euro eine weitere Halle auf dem Gelände in Charlottenburg. Die künftige Halle 27 soll im Herbst 2018 fertig sein, wie das Landesunternehmen am Freitag mitteilte. Die Halle werde zunächst als Ausweichfläche benötigt, denn in den nächsten Jahren sollen mehrere bestehende Hallen saniert werden.

Der Neubau soll 10.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche auf einer Ebene bieten. Erst

2014 war in Sichtweite die Messe- und Kongresshalle CityCube mit einer Ausstellungsfläche von insgesamt 12.000 Quadratmetern auf zwei Ebenen eröffnet worden.